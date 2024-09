Paura per Corona malore improvviso | Il fisico non è più quello di prima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fabriziofa preoccupare i fan. Un. Le cure mediche. Per fortuna, da quanto s'apprende, si tratta solo di un calo di pressione. Ma la foto sul letto di un ambulatorio medico manda i fan in fibrillazione. "Ho lavorato troppo ma ilnon è piùdie ti devi dare una calmata", dice Fabrizio. "Cinquantuno e non posso farci niente". Arrivano al suo account Instagram decine e decine di messaggi di followers che chiedono qualcosa in più sulle sue condizioni di salute. Con un post, il re dei paparazzi fa chiarezza. E dice: "Purtroppo sono stato male. Stanno per partire nuovi progetti nel mondo della comunicazione che vedranno me e l'agenzia ancora una volta protagonisti di tutti i trend digital e di comunicazione giornalistica e televisiva"-diventerà papà.