Papà esco a domani Ma Chiara muore insieme a Sabastian Miriana gravissima L’amico che ha causato l’incidente arrestato

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Ciao, staseracon, andiamo a cena con i nostri due amici romani che poi tornano a casa. Li salutiamo e ci vediamo”. L’ho vista andare via. Sa com’è, anche se i figli sono grandi resti sempre un po’ in apprensione. Mica li puoi chiudere nella loro stanza per sempre Alle cinque del mattino è arrivata quella tremenda telefonata. “Siamo i carabinieri” mi hanno detto. Lì è finita la mia vita”, le parole a La Stampa del padre diGrattapaglia, la giovane morta nelavvenuto a Isola d’Asti in cui ha perso la vita anche Sebastian Palmieri, 25 anni.Grattapaglia aveva 28 anni, studiava scienze infermieristiche ad Asti. Amava il mare e i cani: “Mi diceva spesso: “daifacciamo una foto”. Guardi qui com’era bella, eravamo ad un matrimonio, tutti felici” dice al giornalista de La Stampa mostrando l’album del telefonino.