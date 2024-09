Nel M5s anche i ragazzi si dividono tra chi sta con Grillo e chi sta con Conte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non c’è solo la guerra legalead animare la vita del M5s.i giovani grillini si spaccano e si scindono. E’ il caso dei “Figli delle stelle”, l’associazione che racchiude una quarantina di ragazze epronti a rompere con l’ex premier. Lo accusano di avere una visione padronale, vorrebbero un Movimento vecchio stile né di destra né di sinistra. Sono vicini o comunque in contatto con Danilo Toninelli, Virginia Raggi e Maria Domenica Castellone. Si dice che parlinocon Chiara Appendino. Hanno deciso di muoversi in autonomia contrastando quelle che definiscono “posizioni verticistiche” e sostenendo di fatto la linea die il sogno di un ritorno al vertice di Raggi-Dibba. Dall’altra c’è il network giovani, la struttura ufficiale, composta dai tanti referenti.