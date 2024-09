MotoGP Jorge Martin | Nell’ultima gara ho commesso un errore devo essere costante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un nuovo week end a Misano. Il Circus dellasi ritrova a distanza di due settimane sul medesimo circuito, messi in archivio anche i test in season sul Marco Simoncelli. Piloti e squadre avranno molto più riferimenti su cui lavorare, ma bisognerà prestare attenzione al meteo visto che la pioggia potrebbe accompagnaremente il percorso dei centauri.vorrà dimenticare l’ultima uscita, quando per una lettura sbagliata aveva deciso di montare le gomme rain, rientrando ai box, a differenza di chi è rimasto in pista e ha completato lasenza incertezze. Un avvicinamento triste a questo round iridato, per la scomparsa del pilota Luca Salvadori, volto noto a tutti gli appassionati. “Prima di tutto volevo fare le mie condoglianze alla famiglia di Luca Salvadori.