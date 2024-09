Milan Corsera | dalla fragilità difensiva al rapporto con i giocatori | ecco cosa c’è dietro al disastro di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024)aldisi nascondo tanti fattori: una fasedavvero inesistente ma non solo Un inizioso con 9 goal fatti e 6 subiti in sole 4 gare di campionato, decimo posto in classifica, tifosi scontenti e non solo:alla crisi delc’è tanto di, anche se ovviamente non è l’unico problema. Sì, perché anche la società quasi inesistente ha enormi responsabilità, dato che ha scelto un allenatore dai limiti tecnici più che evidenti e non gli sta fornendo un supporto necessario. Secondo il Corriere della Sera, tra i tanti motivi che possono rappresentare la crisi del, lagioca un grande ruolo. Sì, perché è dall’inizio di campionato che i rossoneri commettono sempre gli stessi errori e di conseguenza subiscono le medesime reti.