Maria Pia Tropepi chi è la vedova nera di Amedeo Matacena | ora indagata per duplice omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) È un giallo internazionale la morte di, ex parlamentare di Forza Italia morto il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai. I dubbi della Procura di Reggio Calabria sul suo decesso si sommano a una storia di testamenti falsi su cui i magistrati vogliono vederci chiaro. La lente d’ingrandimento è puntata sulla moglie dell’ex parlamentare,Pia. La donna, imprenditrice e seconda moglie di, è la principaledalla Procura Antimafia per il presuntodel marito e della suocera, Raffaela De Carolis. Entrambi i decessi, inizialmente attribuiti a cause naturali, sono ora sotto esame per sospetto avvelenamento, in quanto le morti sono avvenute a pochi mesi di distanza l’una dall’altra nel 2022.