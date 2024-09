Manfrediana avanti col restauro dell’ex deposito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono stati affidati alla ditta Mulinari Costruzioni Generali i lavori didei localidella bibliotecadi Faenza. L’azienda, con sede legale a Ravenna in via Massimo D’Azeglio, si è dichiarata disponibile a eseguire l’appalto alle condizioni esposte nel progetto esecutivo e ha presentato un’offerta di 113mila euro, di cui novemila per oneri sulla sicurezza e 40mila per oneri sulla manodopera non soggetti a ribasso, oltre all’Iva con un ribasso dell’1,01% sull’importo posto a base di gara di 63mila euro.