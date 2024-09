Manchester City-Inter 0-0 cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ha strappato un pari convincente in casa del, raccogliendo il suo primo punto nel nuovo format della UEFA Champions League. Eccodella partita.0-0, le curiosità statistiche della partita DUE – Le partite in cui ilnon è riuscito a realizzare nemmeno un gol in casa nelle ultime quarantadue sfide ufficiali giocate in Champions League sotto la guida Pep Guardiola. DIECI – I tiri in porta effettuati dall’alnel corso del primo tempo. È la prima squadra avversaria ad aver effettuato più di 10 tiri nel primo tempo in una partita di Champions League all’Etihad da febbraio 2017. UNO – La prima partita pareggiata dall’in trasferta in casa di una squadra inglese e in una sfida di Champions League.