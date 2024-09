L' opinionista sportivo Zvonimir Boban ha criticato apertamente la scelta del portiere colpevole di aver lasciato all’ultimo minuto il match per il parto della moglie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si fa un gran parlare sullo sradicare lo stereotipo del padre che va a lavorare e la madre che si occupa dei figli, e poi nel momento in cui succede un piccolo cambiamento, arriva inesorabilmente un giudizio negativo che riporta indietro di anni. Il caso riguarda ildel Psv Eindhoven, Walter Benitez, che ha saltato ildi Champions League contro la Juventus per raggiungere in ospedale lache stava perrire. Un bellissimo gesto che, però, è stato duramente contestato dall’