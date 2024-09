LONGLEGS | teaser trailer del film con Maika Monroe e Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024)delconBeWater ha diffuso ildi, ilthriller che ha spaventato gli USA che vede protagonistie in irriconoscibile. L’ultimodi ci offre il primo sguardo lungo sul prossimohorror, la cui uscità è prevista per il 31 ottobre 2024. In esso si vede il personaggio di indagare in vari luoghi, oltre a brevi clip di quello che sembra essere  nel suo ruolo di serial killer. Finora non si sa molto del misteriosohorror, a parte il fatto che sarà il protagonista del progetto nei panni di un serial killer, mentre reciterà al suo fianco nel ruolo di un’agente dell’FBI incaricata ad acciuffarlo. Anche Alicia Witt e Blair Underwood reciteranno nelin ruoli ancora sconosciuti.