Lazio | Castellanos in gruppo ma in dubbio per la Fiorentina

(Di giovedì 19 settembre 2024) Altro giorno, altra seduta di allenamento per lache prosegue il lavoro in vista della sfida di domenica contro la, valida per la quinta giornata di campionato. Le buone notizie per Marco Baroni arrivano da Valentin; l’attaccante biancoceleste è entrato in campo con il resto della squadra, per poi effettuare un lavoro differenziato sotto gli occhi dei preparatori atletici. L’ipotesi di un infortunio grave sembra quindi essere scongiurata, ma la possibilità di vederlo in campo contro la formazione viola resta remota. È più probabile che il tecnico possa optare per un turno di riposo, così da permettere al Taty di recuperare a pieno le forze anche in vista dell’esordio in Europa League.inma inper laSportFace.