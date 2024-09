Lasciano la cagnolina in pensione ma al ritorno scoprono che è incinta E c’è un’altra bruttissima sorpresa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una famiglia di Como, impegnata in un trasloco, ha deciso di affidare la loro femmina di Rottweiler ad unaper cani, non avendo altro posto dove metterla. Ali membri del nucleo familiare però hanno fatto una doppia, per nulla gradita.inche èLa vicenda è stata raccontata dai familiari a Qui Como, i quali hanno spiegato che erano impegnati in un trasloco e che quindi, per qualche giorno, hanno dovuto affidare la loroad una. Finito il trasloco sono andati a prendere la loroma, al rientro, hanno scoperto uno strano e sospetto rigonfiamento della pancia. Quando sono andati dal veterinario la sentenza è stata una doccia fredda: laerae aspettava sei cuccioli.