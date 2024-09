La Fermana fa le prove sul campo sintetico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ha continuato ad allenarsi anche ieri lapresso il Firmum Village per preparare al meglio la difficile trasferta in casa dell’Atletico Ascoli. Il fondo del Don Mauro Bartolini assomiglia in tutto e per tutto a quello del Firmum Village, tra l’altro non differenziandosi molto neanche per quello che riguarda le dimensioni. Una settimana di allenamenti mirati sullo stesso fondo è la situazione migliore per andare a preparare un sfida non semplice. Ieri seduta unica nel primissimo pomeriggio con un lavoro fisico svolto nella parte coperta e poi ina lavorare su soluzioni offensive per aumentare le opzioni in attacco ma soprattutto la capacità di andare a fare gol. Da valutare ancora alcuni giocatori non al meglio della condizione che devono essere monitorati attentamente in vista di domenica, non avendo partecipando per intero alla seduta di allenamento.