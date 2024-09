Kamala Harris contro Donald Trump ecco da che parte si schierano le star

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 5 novembre i cittadini americani aventi diritto di voto sono chiamati a eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il confronto serrato traper la Casa Bianca si gioca anche sul terreno dell'endorsement delle celebrità , capaci di influenzare l'opinione pubblica e di diventare, almeno simbolicamente, potenti testimonial per i candidati. Sostenitori diPer quanto riguarda i consensi sul fronte delle, si direbbe chesia in vantaggio. Sono numerosi, infatti, gli attori famosi e altre personalità note del mondo dello spettacolo che si sono schierati a suo favore. Tra questi vip, per esempio, spiccano Robert De Niro e Steve Buscemi, protagonisti dell'evento online ‘Paisans for’, organizzato dalla comunità italoamericana per raccogliere fondi a sostegno della campagna presidenziale di