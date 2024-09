Il centro commerciale Aperture in maggioranza ma la decisione slitta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Forza Italia e Udc hanno ribadito di essere favorevoli alSimonetti a Piediripa, i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia hanno ascoltato nella riunione tra le forze dicon attenzione quanto detto dall’assessore Silvano Iommi (foto), prendendo così tempo per analizzare nei dettagli la documentazione e quanto è stato fatto nel passato. Ciò significa che in questo mese non si discuterà in consiglio comunale delSimonetti, molto probabilmente accadrà il mese prossimo. Di certo le forze ditorneranno a riunirsi ancora per cercare di trovare un punto di equilibrio e presentarsi così compatti in consiglio comunale.