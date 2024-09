Gieffini si fanno censurare dal Grande Fratello | Javier e Tommaso colpevoli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fortunatamente quest’anno alè tornata la diretta 24 ore su 24, anche in piena notte quindi potremo seguire le avventure dei(che di solito con il favore delle tenebre si lasciano andare e si sentono più liberi). Oggi però non è servito attendere orari particolari, visto che in pieno pomeriggio duehanno fatto scattare la censura. Un gruppo si è radunato per socializzare e tra una chiacchiera e l’altra i maschi sono finiti a parlare di cose piuttosto singolari. Iscattare la censura delMartinez rivolgendosi a Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi ha spiegato che gli uomini spesso mangiano ananas e bevono il suo succo per dei motivi precisi: “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Si noi maschi spesso prendiamo l’ananas.