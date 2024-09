Fatebenefratelli domani l’apertura dell’anno pastorale a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, alle ore 11, nella sala convegni fra Pietro Maria de Giovanni dell'ospedale Sacro Cuore di Gesùdi, si terràSociale e2024/2025 sul tema "Navigare la complessita? nell'ospedale del futuro", e la presentazione della programmazione delle attività per l'anno 2025. "Si tratta di un importante occasione di incontro e confronto – ha dichiarato il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos – per la corretta definizione, non solo degli obiettivi da perseguire, ma anche delle misure da adottare come ospedale e come famiglia ospedaliera nell'interesse del "malato, della struttura e dei collaboratori".