Fabrizio Corona annuncio shock | il messaggio preoccupa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024)ritorna sui social e lo fa con unnte: “Il mio fisico non è più lo stesso”. Ecco cosa è successo Dopo un’estate di relax in Sicilia insieme alla fidanzata Sara Barbieri (incinta di un maschietto) e il primogenito, arrivano le primezioni pere i suoi follower. L’ultimo post pubblicato sui social ha fatto scattare l’allarme sullo stato di salute dell’ex fotografo.(Ansa) – cityrumors.itÈ stato lo stessoa tranquillizzare tutti e spiegare che si è trattato solo di un piccolo malore dovuto allo stress di questi ultimi giorni. Ma sono state ore dizione da parte dei suoi follower per le condizioni di salute dell’ex fotografo.