EA FC 25 Companion App Disponibile Oggi L’Aggiornamento Per iOS Ed Android

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 19 settembre 2024) LaApp di EA FC Sports 25 sarà ora19 settembre. Tutti coloro che hanno giocato già alla popolare modalità Ultimate Team nelle precedenti edizioni del simulatore calcistico di Electronic Arts potranno accedere alla nuova piattaforma. Tutti coloro che sono in possesso di un dispositivi mobile con sistema operativo iOS opotranno scaricaredella nuova Compaion App. La nuova applicazione abitualmente viene rilasciata alle ore 19:00 ma potrebbe essere rilasciata anche con qualche ora di ritardo o addirittura in anticipo rispetto all’orario prestabilito. Molto dipende dall’andamento della manutenzione neccessaria per preparare il lancio. Con questa app potete accedere in qualsiasi momento alla popolare modalità Ultimate Team e gestire comodamente i contenuti del vostro club.