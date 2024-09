Cusano Mutri oggi al via la 44 edizione della ‘Sagra dei Funghi’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

si apre ufficialmente la 44°"Sagra dei Funghi" di. La nota manifestazione eno-gastronomica, vero e proprio fiore all'occhiello nel panorama degli eventi regionali, si presenta in una veste profondamente rinnovata. Al consueto interesse per la promozione delle tipicità del territorio e alla valorizzazionetradizione culinaria cusanese e in particolare del 'fungo porcino', si unisce quest'anno un'attenzione sempre maggiore alla cultura e alla storia del borgo matesino. Tra mostre, spettacoli e visite guidate alle bellezze del centro storico cusanese, i visitatori potranno godere di un'impareggiabile esperienza di prossimità. Come da tradizione, alle ore 19:00 si terrà la cerimonia d'apertura, con il taglio del nastro da parte del sindaco Crocco a sancire l'inizio ufficiale'.