Cosa non mi piace dello spirito del Manifesto di Ventotene La versione di Pedrizzi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fin dalla campagna elettorale per le europee tutti i candidati di Italia Viva, Più Europa e della sinistra in genere avevano ripetuto la litania: “da sogno di pochi diventerà una necessità per tutti”, dimenticando tutti gli altri fondatori. Per realizzare questo sogno si è subito ricostituito il “Gruppo Spinelli” in questa legislatura del Parlamento europeo. Con l’obiettivo ambizioso di costituire un’Unione federale, sovrana e democratica. Per ultimo, nei giorni scorsi, Josep Borrell, alto rappresentante della Politica estera dell’Ue, ha detto che: “Ildiè la base dell’Unione europea e rappresenta tutti i valori in cui crediamo, lo manderei a Putin”.