‘Comici Camici’ a Fashion&Talents | Emozioni positive strumento terapeutico

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – “Lesono unoche riesce a mettere la vita in movimento. In ospedale lo notiamo con bambini e adolescenti”. Lo hanno detto i membri diOnlus a valle della sesta edizione della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’, in Piazza di Spagna a Roma. Il palco dell’evento ha fatto da cassa di risonanza per il messaggio forte e nobile della Onlus che porta il sorriso negli ospedali. L'articoloa Fashion&Talents: “” proviene da Daily Show Magazine.