Ciclone Boris la previsione di Giuliacci | Quando finisce la pioggia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un'ondata di maltempo violenta e persistente, che sta sferzando duramente l'Emilia-Romagna già colpita dall'alluvione del maggio 2023. Ci sono anche dei dispersi. Ma cosa dicono le previsioni meteo efinirà? Il colonnello Mario, volto noto del tempo in tv e sul web, spiega che "in base alle ultime proiezioni dei modelli, la situazione meteo dovrebbe finalmente migliorare alla fine di oggi", giovedì 19 settembre. Insomma, dopo 48 di maltempo che ha messo in ginocchio ampie zone dell'Emilia-Romagna ma anche delle Marche la situazione è in via di miglioramento. Dalla serata di oggi, scrive l'esperto sul sito Meteo, "la perturbazione comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola".