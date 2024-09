Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello 2024 | età altezza peso fidanzata e lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 16 settembre ha fatto il suo ingresso al. Ad accompagnarlo, prima di varcare la famosa porta rossa, uno stuolo di amici in Harley Davidson ma anche mamma Annalisa e papà Filippo che – incalzati dal conduttore Alfonso Signorini – hanno parlato di. “è buono, speriamo intelligente. È un bravo ragazzo”, ha detto la madre di, seguita poi dal padre: “È un po’ rock & roll come me. Da otto anni è mio compagno di”, ha rivelato il signor Filippo alle telecamere di Canale 5.è molto conosciuto a Reggio Emilia, dove è nato e dove vive, perché lavora nel salone di famiglia, un’attività aperta dal nonno Piero nel lontano 1966 e proseguita dai suoi figli, Fabrizio e Filippo. Filippo è il papà die salone lavora anche ilminore del concorrente del GF, Andrea.