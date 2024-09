Caso Sangiuliano l’ex ministro ha denunciato Maria Rosaria Boccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 – Non si è fatto attendere il deposito in Procura a Roma dell’annunciata denuncia delGennaronei confronti di. L’esposto, presentato dal legale dell'ex, l'avvocato Silverio Sica, che sin dall’esplosione del gossip politico aveva ipotizzato “pressioni illecite” da parte dell'influencer è ora all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio, che avvieranno le indagini. Secondo quanto si è appreso, gli accertamenti, così come quelli istruiti nei confronti di, saranno coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi. La scorsa settimana il difensore delaveva annunciato la presentazione di un esposto nei confronti di. Annuncio a cui aveva fatto seguito un post in cui la diretta interessata aveva scritto: “Le denunce si fanno, non si minacciano. Se no è estorsione”.