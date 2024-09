Bibione | super weekend di sport per salutare l’estate

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tre giorni, tre eventi e oltre cinquemila partecipanti per quella che si preannuncia essere la più grande festa dello“on the beach” della stagione.(Venezia) celebra l’ultimod’estate con gli iconici appuntamenti di AeQuilibrium Beach Volley MarathonÒ eBeach Fitness. E per la prima volta arriva anche il Roadshow “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION” che porterà in riva al mare un assaggio delle discipline olimpiche e paralimpiche delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Le discipline olimpiche e paralimpiche invernali sbarcano in spiaggia Accade tutto in un solo fine settimana, dal 20 al 22 settembre, sull’ampissimo arenile pronto a diventare un vero e proprio tempio delloe del divertimento.