Atalanta Gasperini | l’Arsenal si è accontentato del pareggio! E su Retegui…

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gian Piero, allenatore dell’, si è presentato ai microfoni dei giornalisti per commentare ilin Champions League contro. “C’è rammarico.Il rigore è sempre una grande occasione anche se mancava ancora tanto. Andare avanti 1-0 sarebbe stato importante. Il rigore? Rivedendo anche sulla respinta è rimasta anche comoda per fare gol. Raya ha fatto una parata eccezionale ma dispiace per Retegui, che ha fatto una grande partita forse la migliore da quando è qui”. “Ammiro, che ha dimostrato di essere una squadra compatta e concreta, difficile da superare. Da questa gara usciremo migliori, impareremo qualcosa ma ultimamente ad esempio con l’Inter non ci siamo espressi. Oggi abbiamo imparato qualcosa per quando incontreremo questo tipo di squadra.