Armi a Kiev per colpire in Russia? La politica italiana si spacca in Europa

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bruxelles, 19 settembre 2024 – La maggioranza si divide sul sostegno all’Ucraina in guerra con la, come l’opposizione. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo (gruppo Ecr) hanno votato a favore della risoluzione sul sostegno all’Ucraina, che contiene un paragrafo, il numero 8, che chiede agli Stati, ancora una volta, di rimuovere le restrizioni all’uso delleinviate a, in modo che possano essere usate perobiettivi militari legittimi in territorio russo. Hanno votato a favore del testo nel suo insieme, tra gli altri, il capodelegazione dei Fratelli Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, la vicepresidente del Parlamento Antonella Sberna.