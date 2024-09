Alluvione in Emilia-Romagna | perché è successo di nuovo? Cosa sappiamo su allagamenti e precipitazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gli alluvionat i che abbiamo seguito passo passo, da quelle notti maledette di maggio 2023, ci chiamano, si sfogano nel cuore di una notte più buia del nero e chiedono solo “?”.. Non per colpa di chi. Ma. Le domande, all’alba e nella mattina, restano le stesse. Nel momento in cui le polemiche politiche, che hanno già massacrato una ricostruzione difficile, avvelenano l'ennesima, cerchiamo di dare alcuni punti fermi. I dati In ventiquattro ore in alcune zone dell'sono caduti fra i 250 e i 300 millimetri di pioggia. Nel, 2023 nell'ambito di entrambi gli episodi di maggio ne caddero fra i 400 e i 450.