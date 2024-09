Wicked | il legame tra Elphaba e Glinda nella nuova featurette

Leggi tutta la notizia su cinefilos

iltraUniversal Pictures ha diffuso unadiin cui viene indagato iltra le due protagoniste del film,, ovvero rispettivamente Cynthia Erivo e Ariana Grande. Da caratteri opposti, le due impareranno l'una dall'altra e diventeranno inseparabile nell'avventura che le aspetta. Ecco il video di seguito: Tutto quello che sappiamo suDivisa in due parti per motivi di tempo, la prima metà dipresenterà al pubblico Galinda Upland (Grande) edThropp (Erivo), due nuove studentesse della Shiz University che non potrebbero essere più diverse – o almeno così pensano. Galinda ha conosciuto solo una vita di popolarità e rosa, mentreè sempre stata vista come un'emarginata, soprattutto grazie alla sua pelle verde.