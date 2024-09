Visite senologiche per le poliziotte | Ambasciatrici della prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un volantino con un Qr code per prenotare un appuntamento gratuito che a Milano potrà esser fissato (anche attraverso il sito www.careforcaring.it) in tre giornate feriali o il sabato all’ufficio sanitarioQuestura in piazza Sant’Ambrogio o al centro sanitario di via Cagni. Colloqui individuali con medici specialisti sulladei tumori (del seno ma anche ovarico, del collo dell’utero, del colon), autopalpazione e gli stili di vita per ledai 45 anni in su, già coperte dallo screening che prevede per tutte le donne una mammografia annuale fino ai 49 anni e poi ogni due anni fino a 74; ma, soprattutto,ed ecografie gratuite per le più giovani, dai 20 ai 44 anni. Una popolazione non inclusa negli screening ma sempre più colpita dal cancro al seno, sempre più curabile e guaribile a patto d’intercettarlo per tempo.