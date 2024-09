Violento nubifragio città sommersa e spiaggia invasa dall’acqua VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

– Ancora maltempo sull'Italia. Unha colpito nella mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, la Romagna, nello specifico ladi Rimini. Forti piogge che sono l'effetto del ciclone Boris, di passaggio sul nostro Paese proprio in questi giorni. Di seguito tutti i dettagli e le immagini dei gravi disagi. a Rimini:Le piogge che si stanno abbattendo sulla Romagna stanno creando problemi soprattutto nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle violenti precipitazioni.