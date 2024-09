Tupperware a un passo dalla bancarotta In bilico il marchio che inventò i sottovuoto ermetici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Negli anni ‘70 e ‘80 del Novecento i contenitorierano un must in gran parte delle case degli italiani dopo essere nati negli Stati Uniti ed essersi diffusi, grazie alle vendite in casa, in tutto il mondo. Da sempre sinonimo di conservazione degli alimenti, l'azienda produttrice dei celebri contenitoriha 77 anni ed è ora sull'orlo del baratro a causa dell'aumento dei debiti e del calo delle vendite. Nonostante i tentativi di rinnovare i suoi prodotti e di rivolgersi ad un pubblico più giovane, non è riuscita a riposizionarsi. Da sempre sinonimo di conservazione degli alimenti, ilè un'icona internazionale al punto che il nome viene usato per riferirsi a un qualsiasi contenitore di plastica riutilizzabile per alimenti.