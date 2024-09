Temptation Island dove vedere la replica della puntata del 17 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladidi martedì 17è, come sempre, visibile ingratuitamente in streaming su Mediaset Infinity: i fan potranno così (ri)un episodio divenuto già centrale nell’economia di questa edizione. Fabio e Sara, coppia impegnata in una relazione a distanza che aveva deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la relazione, ha deciso di abbandonare il programma. O meglio, a decidere di lasciare è stata proprio Sara, dopo la confessione di tradimento da parte del compagno. Incredibile ma vero, a seguito di un intenso falò di confronto, la donna ha affermato di voler riprendere in mano il rapporto per ‘capire a fondo tutto quanto’ (in soldoni, le motivazioni e le circostanze del tradimento), e poi, fare tabula rasa.