Sechi | cari compagni è l' ora del Valium

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Hanno perso la faccia di bronzo, è caduta anche l'ultima maschera. Dopo aver scritto e detto sui giornali e nei talk show che «l'Italia è isolata», dopo aver oracolato sulla disfatta di Giorgia Meloni nelle nomine per la Commissione europea, hanno preso una sportellata sui denti. La nomina di Raffaele Fitto a commissario e vicepresidente esecutivo, è un colpo di maestrale che ha spazzato via il castello di carta delle schiene dritte, in posizione così eretta da non vedere la realtà sotto il loro naso. Colonne vertebrali drittissime, connessioni cerebrali assenti. Meloni ha vinto la partita a Bruxelles, ma c'è chi continua la sua battaglia partigiana con sprezzo del ridicolo. Il tipo anti-meloniano compulsivo -ossessivo è come quel giapponese che in un'isola del Pacifico continua a combattere a guerra finita.