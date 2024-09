Scusate ma per me è una giornata molto triste È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Per me è unatristissima”. Èindi fronte alle telecamere. Ma cosa è successo? Sarebbe dovuta essere una puntata all’insegna del solito buonumore e delle risate, ma la puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, è stata diversa.infatti è partita con un annuncio doloroso: l’addio dell’Italia intera a Totò Schillaci. La padrona di casa l’ha voluto ricordare in un modo bellissimo e tutto suo.infatti si è messa al centro dello studio con un sottofondo che fa venire la pelle d’oca a tanti italiani: “Notti magiche” di Gianna Nannini. >> “Ci hanno appena detto che è morto”. Federica Panicucci, dolore in diretta a Mattino Cinque Per chi non lo sapesse infatti, si tratta dell’indimenticabile colonna sonora dei Mondiali di Italia 90.