San Carlo all’Arena | sorpreso con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arreun uomo a Napoli, trovato in possesso di 30 involucri di cocaina, 5 di marijuana e una stecca di hashish Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Fornelle, hanno notato un gruppo di giovani ed uno di essi, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Pertanto, i poliziotti, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 30 involucri di cocaina, 5 involucri di marijuana, una stecca di hashish, un bilancino di precisione e 2.180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.