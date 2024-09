Quando Luna Rossa-American Magic? Le decisive regate di Louis Vuitton Cup | data programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)conduce per 4-3 sunella semifinale dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si trovava in vantaggio per 4-0, ma non è riuscito a concretizzare tre occasioni utili per chiudere i conti e ha così subito la rimonta degli statunitensi, che si sono imposti in treconsecutive e hanno riaperto una serie che sembrava ormai chiusa. Tra l’altro lo shore team didovrà anche riparare il carrello della randa, che si è rotto oggi pomeriggio durante il secondo lato di poppa della settima regata,Team Prada Pirelli si trovava in vantaggio di una novantina di metri e sembrava avere tutte le carte in regola per avere la meglio sulla compagine a stelle e strisce.