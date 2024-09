Ottanta anni di espressi Grande festa al Caffè dello Sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024)l’altro giorno per ildi Potenza Picena, che ha appena tagliato il traguardo degli 80di attività. E a congratularsi con i titolari storici, la famiglia Ciuccarelli, ha pensato l’amministrazione comunale, presente con il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco con delega alle attività produttive Giuseppe Castagna, che ha consegnato alla famiglia Ciuccarelli una pergamena celebrativa, realizzata per l’occasione dall’artista Giusi Riccobelli. A partecipare ai festeggiamenti pure il presidente del consiglio comunale Catia Mei e il consigliere di maggioranza Nicholas Sampaolo. Un traguardo importantissimo per un’attività "svolta con passione, dedizione e competenza all’interno del tessuto sociale ed economico della città". Non solo. Anche sui social network il Comune di Potenza Picena ha voluto omaggiare ile la famiglia Ciuccarelli.