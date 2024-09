Omicidio di Casazza arrestato il 32enne ricercato | era scappato dopo l’aggressione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Bergamo), 18 settembre 2024 – A un mese esatto dall’, è statonelle scorse ore Mohamed Amine Moussine, 32 anni, accusato di avere aggredito e ucciso il 38enne Mykola Ivasiuk fuori dal Rosy Bar a, il 19 agosto scorso. Secondo le prime informazioni, i carabinieri della compagnia di Clusone e i militari del comando provinciale di Bergamo avrebbero rintracciato il fuggitivo all’estero. La vittima Mykola Ivasyuk, originario di Leopoli, viveva da una decina d'anni nel paese della valle Cavallina dov'è morto. In Ucraina aveva lasciato la moglie, dalla quale era separato, e una figlia di 16 anni. Negli anni aveva svolto diversi lavori, tra cui badante e operaio, oltre a un impiego in un’azienda del settore ortofrutticolo. Risiedeva nel palazzo di fronte al bar di via Nazionale.