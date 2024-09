NXT | Il Ruolo di CM Punk e Miz TV annunciati per la premiere di NXT su The CW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La WWE ha confermato ildi CMe la presenza di un altro ex campione del mondo per ladi NXT su CW il 1° ottobre. Durante l’ultimo episodio di NXT, la GM Ava ha organizzato una firma del contratto tra il campione NXT Ethan Page e Trick Williams. Prima di iniziare il segmento, ha annunciato che The Miz terrà un’edizione speciale di Miz TV durante lasu CW, confermando anche un match di Randy Orton per la settimana successiva. Tuttavia, la firma del contratto non è stata completata, poiché Page ha eseguito una Ego’s Edge sul suo avversario e se n’è andato senza firmare. Questo ha portato la star NBA Tyrese Haliburton a fare un’apparizione durante il main event dello show. Haliburton ha riportato sia Williams che Page sul ring, facendo firmare il contratto a entrambi.