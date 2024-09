Midea il colosso cinese alla conquista dell’Europa Cosa è e di cosa si occupa

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Forse il nomenon vi suona ancora familiare, ma presto potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato europeo. Questo gigantesta rapidamente espandendo la sua presenza in Europa, e l’Italia non fa eccezione. Con un fatturato di oltre 51 miliardi di dollari e una produzione che spazia dagli elettrodomestici ai sistemi di climatizzazione,è ormai un attore chiave nel settore tecnologico globale., ilin Europa: un’espansione inarrestabile La presenza sempre più massiccia di aziende asiatiche alle fiere internazionali, come l’IFA di Berlino e il Mobile World Congress di Barcellona, è sotto gli occhi di tutti. Tra questi giganti, oltre ai già noti Huawei, Xiaomi e Haier,sta emergendo come un leader del mercato che sta rapidamente guadagnando terreno anche in Europa.