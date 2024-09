Mickey 17 Robert Pattinson continua a morire nel trailer del nuovo film di Bong Joon-ho

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il regista di Parasite-ho è pronto a conquistare il pubblico di tutto il mondo con un’altra satira distopica:17. Ildel, con un istrionicoprotagonista, è stato rilasciato oggi da Warner Bros. e offre un primo sguardo al progetto, a lungo rimandato a causa degli scioperi WGA e SAG-AFTRA del 2023. Undall’accento insospettabile si mostra in questo first look nel ruolo diBarnes, un “sacrificabile” che muore ripetutamente e viene rigenerato in uncorpo, nell’adattamento del romanzo sci-fi7 scritto da Edward Ashton. Nel cast, anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.