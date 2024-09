Mi dispiace vedere il corpo che cambia la gamba che non è tonica come una volta Ma mi piace mostrarmi Io sono Belén Rodriguez | la soubrette volto di Real Time

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ai recenti palinsesti tv di Warner Bros. Discovery, Belenè stata annunciatail nuovodie del Nove. Infatti, dopo diversi anni, laha lasciato Mediaset per condurre a fine novembre su“Amore alla prova”. La crisi del settimo anno” e il prossimo anno sul Nove “Only Fun – Comico Show” con i PanPers. E a proposito della crisi del settimo anno Belen a Il Corriere della Sera spiega: “Inta? con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si puo? non essere civili. E? complicato stare insieme, unasepararsi era motivo di vergogna, oggi siin fretta.stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non e? facile quando hai figli da altri uomini”.