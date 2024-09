Melito di Napoli aggrediti 2 sanitari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 9.20 Due medici sono statida 5 persone (3 donne e 2 uomini) nella sede della guardia medica didi. L'aggressione è scattata dopo il rifiuto dei, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. I due medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania per lievi ferite alla testa e al collo. I carabinieri indagano per risalire all'identità degli aggressori.