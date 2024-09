L' Europa senza chiacchiere spiegata da Draghi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pubblichiamo il discorso tenuto ieri da Mario, ex presidente del Consiglio, in plenaria al Parlamento europeo. L’si trova di fronte a un mondo in forte cambiamento. Il commercio mondiale sta rallentando, la geopolitica si sta frammentando e il cambiamento tecnologico sta accelerando. E’ un mondo in cui i modelli di business consolidati da tempo vengono messi in discussione e in cui alcune dipendenze economiche chiave si stanno improvvisamente trasformando in vulnerabilità geopolitiche. Di tutte le principali economie, l’è la più esposta a questi cambiamenti. Siamo i più aperti: il nostro rapporto tra commercio e pil supera il 50 per cento, rispetto al 37 per cento della Cina e al 27 per cento degli Stati Uniti.