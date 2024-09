Incidente al Salone dell’auto di Torino la pilota Barbara Riolfo è stata denunciata per lesioni colpose

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lanon professionistaper. La donna, alla guida di una Lancia 037, domenica 15 settembre, ha investito e ferito almeno 12 persone in piazza San Carlo adurante una sfilata di veicoli al2024. Ora la Procura ha aperto un’indagine per accertare i «fatti di reato denunciati» e le «eventuali responsabilità penali».avrebbe perso il controlloper motivi ancora da accertare ed è finita a bassa velocità contro le transenne del circuito. Alcuni dei feriti hanno presentato querela e una volta arrivata la notizia di reato «conseguentemente è stato iscritto procedimento penale», spiegano dal Tribunale in un comunicato firmato dal Procuratore Giovanni Bombardieri. La donna a La Stampa aveva definito l’episodio una «fatalità. Unche poteva capitare a chiunque.