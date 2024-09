In occasione della Giornata mondiale della parità retributiva che si celebra oghgi 18 settembre facciamo il punto sulla situazione in Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sembra quasi surreale che ci sia bisogno di sensibilizzare il mondo sul tema del gender pay gap, più banalmente la disuguaglianza di stipendio sul lavoro tra uomini e donne. E, invece, l’Onu ha dovuto istituire addiritturainternazionale, che sioggi 18, per non spegnere i riflettori su questa ingiustizia e per promuovere politiche che mirino al raggiungimento di una reale equità salariale. Una strada ancora molto lunga, guardando l’attualein, in, ma anche nel mondo.