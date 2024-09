Il Mateus di Ozpetek e la nostalgia degli anni ' 70 e ' 80 | Si portava alle cene eravamo tutti più liberi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «Quando sono arrivato nel 1976 in Italia questo Paese era un posto meraviglioso. Eranodi incontri, stavi sempre a casa di qualcuno. Ricordo che si usava portare quel vinoerano molto, molto più. In quel periodo, poi, la prima cosa che facevi quando conoscevi qualcuno era andarci a letto. Dopo decidevi se frequentarlo, se diventarci amico, se non te ne immolto. E se invece mi chiede un giudizio sui social media, be’, per me hanno rovinato totalmente i rapporti umani. Non c’è più conoscenza diretta delle persone e non percepisci più il senso delle cose vere e reali. È tutto troppo filtrato, troppo fasullo». Ferzan, il regista turco italiano di adozione e grande amante di vini e di cibo, racconta a Vanity Fair il suo nuovo film, Diamanti, e ricorda i momenti belli della sua vita e del suo lavoro sui set cinematografici.