GTWC Europe penultima tappa Endurance con la 3h Monza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Penultimo round del Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup questo fine settimana con la tradizionale 3h. Manca sempre meno al via di una prova oramai decennale, dal 2011 ad oggi solamente nel 2020 e nel 2022 non si è disputata a favore di due edizioni della 3h di Imola. Il tracciato brianzolo, completamente rinnovato e recentemente protagonista del GP Italia di F1, ospita oltre 50 GT3 per unacruciale in ottica campionato. Aston Martin e Comtoyou Racing può infatti già chiudere matematicamente la corsa al titolo grazie alla solida prestazione disputata al Nurburgring a meno di un mese dalla storica affermazione nella 24h Spa. Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sorensen (n. 7) guidano per ora la graduatoria assoluta con 54p contro i 39p di Christopher Haase/Alex Aka/Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi n.